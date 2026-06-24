¡Brasil no afloja! Gol de Matheus Cunha firma el 3-0 y deja sin respuestas a Escocia | (Foto: EFE)
¡Brasil no afloja! Gol de Matheus Cunha firma el 3-0 y deja sin respuestas a Escocia | (Foto: EFE)

Minuto 59, arranca la jugada desde el mediocampo y lavuelve a acelerar el partido. Con el 3-0 ya en el marcador, la “Canarinha” administra la ventaja pero no baja el ritmo, imponiendo condiciones en este inicio del segundo tiempo ante un rival sin capacidad de reacción. El tanto fue de Matheus Cunha, que aparece para cerrar la acción y ampliar la diferencia en el marcador. Con este tanto Cunha anota su tercer gol en los Mundiales.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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