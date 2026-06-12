Gol de Giovanni Reyna para el 4-1 final de Estados Unidos ante Paraguay.
Gol de Giovanni Reyna para el 4-1 final de Estados Unidos ante Paraguay.

Cuando el encuentro ya expiraba, Giovanni Reyna puso la cereza del pastel para la selección de Estados Unidos. A los 90+7 minutos, el volante aprovechó una nueva desatención defensiva de Paraguay para definir con precisión y establecer el 4-1 definitivo en el marcador. El gol desató la celebración del conjunto norteamericano, que firmó una sólida actuación de principio a fin y sumó tres puntos importantes en el arranque de su participación mundialista. Con el pitazo final, Estados Unidos confirmó una goleada que deja a Paraguay con muchas dudas de cara a sus próximos compromisos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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