La selección de Marruecos dio el primer gran golpe del partido frente a Brasil. Cuando se jugaban 20 minutos del primer tiempo, Ismael Saibari apareció para abrir el marcador y poner el 1-0 en el encuentro correspondiente al Grupo C del Mundial 2026. La acción nació con un pase largo desde campo propio que tomó mal parada a la defensa brasileña. Saibari ganó la posición, controló el balón y quedó mano a mano con Alisson Becker, quien salió a achicar intentando evitar el peligro. Sin embargo, el atacante marroquí mostró toda su categoría en la definición. Con mucha tranquilidad, levantó el balón por encima del arquero brasileño y firmó una elegante vaselina que terminó dentro del arco. La anotación desató la celebración de los hinchas marroquíes presentes en el estadio, mientras que Brasil quedó obligado a reaccionar tras verse en desventaja muy temprano en el compromiso. Con este tanto, Marruecos tomaba momentáneamente el control del partido y daba la sorpresa frente a una de las selecciones favoritas para quedarse con la Copa del Mundo.
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