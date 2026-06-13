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Brasil vs. Marruecos EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN, DIRECTV y TyC Sports
Brasil vs. Marruecos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 5:00 p.m. en el Estadio New York Nueva Jersey, por el Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus), América TV, tvGO, TyC Sports y TV Azteca 7.
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¿En qué canal ver Brasil vs. Marruecos en México?
En México, la transmisión del encuentro entre Brasil y Marruecos estará disponible mediante plataformas y señales deportivas que cuenten con los derechos para el evento internacional. Se recomienda revisar la programación local de televisión deportiva y servicios de streaming antes del inicio del partido.