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Brasil vs. Marruecos EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN, DIRECTV y TyC Sports

Brasil vs. Marruecos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 5:00 p.m. en el Estadio New York Nueva Jersey, por el Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus), América TV, tvGO, TyC Sports y TV Azteca 7.

Brasil vs. Marruecos se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Brasil vs. Marruecos se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canal ver Brasil vs. Marruecos en México?

En México, la transmisión del encuentro entre Brasil y Marruecos estará disponible mediante plataformas y señales deportivas que cuenten con los derechos para el evento internacional. Se recomienda revisar la programación local de televisión deportiva y servicios de streaming antes del inicio del partido.

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¿En qué canal ver Brasil vs. Marruecos en Argentina?

Los hinchas argentinos podrán disfrutar del compromiso entre Brasil y Marruecos por la señal de DSports, canal que posee los derechos de transmisión para gran parte de Sudamérica. También estará disponible a través de la plataforma DGO.

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¿En qué canal ver Brasil vs. Marruecos en Perú?

En Perú, el duelo entre Brasil y Marruecos podrá verse en DSports para quienes cuentan con el servicio de DIRECTV. Además, los usuarios de streaming podrán seguir la transmisión mediante DGO, disponible en computadoras, celulares y Smart TV.

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¿En qué canal ver Brasil vs. Marruecos en Brasil?

Los aficionados en Brasil podrán seguir el partido entre Brasil y Marruecos a través de TV Globo en señal abierta y por SporTV en televisión por suscripción. Ambas opciones transmitirán el encuentro en vivo con cobertura previa y análisis posteriores.

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¿A qué hora juegan Brasil vs. Marruecos?

Este encuentro entre Brasil vs. Marruecos se disputará este sábado 13 de junio en el Estadio New York Nueva Jersey (Nueva York, Estados Unidos). El partido comenzará a las 5:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y siete horas más en España.

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¿Cómo llegar al Estadio New York Nueva Jersey?

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El Estadio New York Nueva Jersey será el escenario principal del partido entre Brasil vs. Marruecos.

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El partido entre Brasil vs. Marruecos es válido por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Brasil vs. Marruecos, uno de los más esperados de este fin de semana en el Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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