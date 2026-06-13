La selección de Brasil encontró la reacción gracias a la calidad de Vinicius Júnior. Cuando el reloj marcaba los 31 minutos del primer tiempo, el extremo recibió un pase por el sector izquierdo, encaró con decisión y dejó en el camino a su marcador con un amague que descolocó a toda la defensa de Marruecos. Tras ganar el espacio, el atacante brasileño ingresó al área y sacó un remate potente y cruzado que se clavó junto al palo izquierdo del arquero marroquí, quien no tuvo opciones para evitar la caída de su arco. La jugada desató la locura entre los hinchas brasileños presentes en el estadio, que celebraron con euforia el tanto de la igualdad en un encuentro que se había complicado desde los primeros minutos. Luego de convertir, Vinicius abrió los brazos y gritó con furia su anotación, reflejando la importancia del gol para la ‘Canarinha’. Sus compañeros corrieron a abrazarlo mientras el público coreaba su nombre. Con esta conquista, Brasil puso el 1-1 parcial ante Marruecos y volvió a meterse en partido en un duelo clave por la fase de grupos del Mundial 2026.
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