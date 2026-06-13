Gol de Vinicius Junior para el 1-1 de Brasil vs. Marruecos (Video: ESPN)
Gol de Vinicius Junior para el 1-1 de Brasil vs. Marruecos (Video: ESPN)

La encontró la reacción gracias a la calidad de . Cuando el reloj marcaba los 31 minutos del primer tiempo, el extremo recibió un pase por el sector izquierdo, encaró con decisión y dejó en el camino a su marcador con un amague que descolocó a toda la defensa de Marruecos. Tras ganar el espacio, el atacante brasileño ingresó al área y sacó un remate potente y cruzado que se clavó junto al palo izquierdo del arquero marroquí, quien no tuvo opciones para evitar la caída de su arco. La jugada desató la locura entre los hinchas brasileños presentes en el estadio, que celebraron con euforia el tanto de la igualdad en un encuentro que se había complicado desde los primeros minutos. Luego de convertir, Vinicius abrió los brazos y gritó con furia su anotación, reflejando la importancia del gol para la ‘Canarinha’. Sus compañeros corrieron a abrazarlo mientras el público coreaba su nombre. Con esta conquista, Brasil puso el 1-1 parcial ante Marruecos y volvió a meterse en partido en un duelo clave por la fase de grupos del Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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