¡Golpe a la Albiceleste! Yasser El Hanafi sorprende y pone el 1-0 de Egipto ante Argentina (Foto: AFP)
¡Golpe a la Albiceleste! Yasser El Hanafi sorprende y pone el 1-0 de Egipto ante Argentina (Foto: AFP)

Egipto dio el primer golpe del partido y silenció a los hinchas argentinos. A los 15 minutos del primer tiempo, Yasser El Ibrahim apareció con oportunismo dentro del área para definir con precisión y vencer al arquero albiceleste, colocando el 1-0 en el marcador.

El atacante aprovechó una desatención de la defensa argentina y no perdonó frente al arco, desatando la celebración del conjunto africano en un duelo clave por los octavos de final del Mundial 2026. Con este tanto, Egipto tomó ventaja y obligó a la ‘Scaloneta’ a reaccionar rápidamente para buscar la igualdad.

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