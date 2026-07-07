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¡Golpe en Atlanta! Gol de Yasser Ibrahim para el 1-0 de Egipto vs. Argentina en el Mundial
Egipto dio el primer golpe del partido y silenció a los hinchas argentinos. A los 15 minutos del primer tiempo, Yasser El Ibrahim apareció con oportunismo dentro del área para definir con precisión y vencer al arquero albiceleste, colocando el 1-0 en el marcador.
¡¡GOLPEA EGIPTO!! Ibrahim Yasser ganó por arriba y marcó el primero vs. Argentina. ¿SORPRESA?
El atacante aprovechó una desatención de la defensa argentina y no perdonó frente al arco, desatando la celebración del conjunto africano en un duelo clave por los octavos de final del Mundial 2026. Con este tanto, Egipto tomó ventaja y obligó a la ‘Scaloneta’ a reaccionar rápidamente para buscar la igualdad.