Gol de Emam Ashour para el 1-0 de Egipto vs. Bélgica. (Video: ESPN)
Gol de Emam Ashour para el 1-0 de Egipto vs. Bélgica. (Video: ESPN)

Aunque en la previa todos ponían a como el claro favorito para imponer condiciones ante , tenía otros planes para el primer tiempo en el Estadio Seattle. A los 20′, a pocos instantes de ingresar al tiempo de rehidratación, el que hasta hace poco era delantero del Liverpool giró hasta su lado más peligroso y con un simple toque conectó con , dejándole todo el espacio para que pudiera sacar un fortísimo remate para poner el 1-0 parcial. Thibaut Courtois, que parecía está bien colocado, no pudo hacer mucho para evitar el primero del combinado africano. Los europeos, sorprendidos por un trámite denso y con pocos espacios para generar peligro, tendrán que mejorar mucho en el segundo tiempo si quieren cambiar la historia.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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