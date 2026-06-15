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¡Sorprendió a Courtois! Golazo de Emam Ashour para el 1-0 de Egipto vs. Bélgica, por el Mundial
Aunque en la previa todos ponían a Bélgica como el claro favorito para imponer condiciones ante Egipto, Mohamed Salah tenía otros planes para el primer tiempo en el Estadio Seattle. A los 20′, a pocos instantes de ingresar al tiempo de rehidratación, el que hasta hace poco era delantero del Liverpool giró hasta su lado más peligroso y con un simple toque conectó con Emam Ashour, dejándole todo el espacio para que pudiera sacar un fortísimo remate para poner el 1-0 parcial. Thibaut Courtois, que parecía está bien colocado, no pudo hacer mucho para evitar el primero del combinado africano. Los europeos, sorprendidos por un trámite denso y con pocos espacios para generar peligro, tendrán que mejorar mucho en el segundo tiempo si quieren cambiar la historia.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.