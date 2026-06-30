Erling Haaland marcó el 2-1 de Noruega sobre Costa de Marfil. (Foto: Getty Images)
Erling Haaland marcó el 2-1 de Noruega sobre Costa de Marfil. (Foto: Getty Images)

¡Apareció Erling Haaland! El delantero de Noruega apareció como cazador de área para poner el 2-1 sobre Costa de Marfil y sellar la clasificación a los octavos de final.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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