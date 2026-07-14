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¡Con penal provocado por Yamal! Gol de Mikel Oyarzabal puso el 1-0 del España vs. Francia
Después de 20 minutos en los que ninguno de los dos fue contundente de cara al arco, el arco se abrió a favor de España. La ‘Furia Roja’ había sido el equipo que más acercamientos tuvo hacia el área rival, y pese a que no pudieron profundizar mucho hacia adentro, Lamine Yamal logró ganar un penal que les dio la chance de abrir el marcador. Parte todo desde el error de Lucas Digne, que en una desconcentración no vio como el atacante español se acercaba a ganar un balón que llegaba de Cucurella en un intento de cambiar de banda, cuando el francés quiso voltear a despejar la pelota terminó impactando de lleno al joven futbolista. El juez no dudó y pitó el penal, que luego Mikel Oyarzabal, con un buen disparo de alta categoría lo convirtió en gol.
Penal cobrado:
PENAL PARA ESPAÑA ANTE FRANCIA POR ESTA PATADA DE DIGNE A YAMAL.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.