¡Con penal provocado por Yamal! Gol de Mikel Oyarzabal puso el 1-0 del España vs. Francia. (Foto: Getty Images)
¡Con penal provocado por Yamal! Gol de Mikel Oyarzabal puso el 1-0 del España vs. Francia. (Foto: Getty Images)

Después de 20 minutos en los que ninguno de los dos fue contundente de cara al arco, el arco se abrió a favor de . La ‘Furia Roja’ había sido el equipo que más acercamientos tuvo hacia el área rival, y pese a que no pudieron profundizar mucho hacia adentro, logró ganar un penal que les dio la chance de abrir el marcador. Parte todo desde el error de , que en una desconcentración no vio como el atacante español se acercaba a ganar un balón que llegaba de Cucurella en un intento de cambiar de banda, cuando el francés quiso voltear a despejar la pelota terminó impactando de lleno al joven futbolista. El juez no dudó y pitó el penal, que luego Mikel Oyarzabal, con un buen disparo de alta categoría lo convirtió en gol.

Penal cobrado:

Gol de Oyarzabal:

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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