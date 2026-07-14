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España vs. Francia EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía DIRECTV, La1 RTVE Play, DSports y ESPN

España vs. Francia juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por las semifinales del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión de DSports, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus Premium, La1 de TVE, RTVE Play, TyC Sports y GOL Caracol TV.

España vs. Francia se enfrentan por las semifinales del Mundial 2026, con la transmisión de La1 de TVE, RTVE Play Mundial, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, TV Azteca 7, TUDN, TyC Sports, América TV, América tvGO y GOL Caracol TV. (Diseño: Depor)
España vs. Francia se enfrentan por las semifinales del Mundial 2026, con la transmisión de La1 de TVE, RTVE Play Mundial, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, TV Azteca 7, TUDN, TyC Sports, América TV, América tvGO y GOL Caracol TV. (Diseño: Depor)
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¿A qué hora juegan España vs. Francia en distintos países?

La semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia se disputará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas de Arlington, Texas. El partido comenzará a las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 3:00 p.m. en Bolivia, Venezuela y Chile; 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil; 1:00 p.m. en México (hora del centro); 9:00 p.m. en España; 8:00 p.m. en Reino Unido; y en Estados Unidos se jugará a las 4:00 p.m. (ET), 3:00 p.m. (CT), 2:00 p.m. (MT) y 1:00 p.m. (PT).

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¿En qué canal ver España vs. Francia en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX, Telemundo, Universo, FOX One, Peacock, fuboTV y Tubi, dependiendo del idioma y la plataforma elegida. El duelo comenzará a las 4:00 p.m. (ET).

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¿En qué canal ver España vs. Francia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán disfrutar de la semifinal por Gol Caracol, Canal RCN y DSports. En streaming, el partido estará disponible mediante Ditu y DGO, con cobertura completa desde la previa hasta el análisis posterior.

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¿En qué canal ver España vs. Francia en México?

En México, el partido podrá verse por Canal 5, TUDN y TV Azteca 7, además de las plataformas ViX y los servicios digitales de Azteca Deportes. La transmisión iniciará a la 1:00 p.m. (hora del centro de México).

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¿En qué canal ver España vs. Francia en Argentina?

En Argentina, el compromiso será transmitido por TyC Sports, Telefe, TV Pública, DSports y Flow Sports. También estará disponible en DGO, Disney+ Premium y Paramount+ para quienes prefieran seguir el partido por streaming.

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¿En qué canal ver España vs. Francia en España?

Los aficionados en España podrán seguir el encuentro por La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones. La semifinal arrancará a las 9:00 p.m. (hora peninsular española).

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¿En qué canal ver España vs. Francia en Perú?

En Perú, la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia será transmitida por América TV (Canal 4) y DSports. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming mediante América tvGO, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. El partido comenzará a las 2:00 p.m. (hora peruana).

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Francia llega a esta instancia luego de derrotar por 2-0 a Marruecos en los cuartos de final.

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España llega a esta instancia luego de vencer por 1-0 a Bélgica en los cuartos de final.

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El Estadio Dallas será el escenario principal del partido entre España vs. Francia.

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España vs. Francia se enfrentan por las semifinales del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre España vs. Francia.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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