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España vs. Francia EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía DIRECTV, La1 RTVE Play, DSports y ESPN
España vs. Francia juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por las semifinales del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión de DSports, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus Premium, La1 de TVE, RTVE Play, TyC Sports y GOL Caracol TV.
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¿A qué hora juegan España vs. Francia en distintos países?
La semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia se disputará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas de Arlington, Texas. El partido comenzará a las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 3:00 p.m. en Bolivia, Venezuela y Chile; 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil; 1:00 p.m. en México (hora del centro); 9:00 p.m. en España; 8:00 p.m. en Reino Unido; y en Estados Unidos se jugará a las 4:00 p.m. (ET), 3:00 p.m. (CT), 2:00 p.m. (MT) y 1:00 p.m. (PT).