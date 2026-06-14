Gol de Felix Nmecha para el 1-0 de Alemania vs. Curazao. (Video: DSports)
Gol de Felix Nmecha para el 1-0 de Alemania vs. Curazao. (Video: DSports)

Muy a su estilo, salió al partido ante con el pie en el acelerador, buscando liquidarlo lo más pronto posible para aprovechar la diferencia de goles que podría ser crucial en la definición del grupo para los clasificados a los dieciseisavos de final. Así pues, a los 6′ sacaron a relucir todo su poderío gracias a un tremendo golazo de , quien combinó con Florian Wirtz en el borde del área para colocar la pelota y firmar el primero de la tarde. Los ‘Panzers’ irán por más.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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