Harry Kane. (Foto: Getty Images)
Harry Kane. (Foto: Getty Images)

comenzó de la mejor manera su debut en el . Apenas en los primeros minutos del encuentro, los ‘Three Lions’ tuvieron un penal a favor que fue ejecutado por , pero el remate fue atajado por Dominik Livakovic. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro ordenó repetir el disparo. En su segunda oportunidad, el delantero inglés no falló y fusiló el arco croata para marcar el 1-0 parcial del partido. El segundo tanto llegó tras un tiro de esquina de Declan Rice y el delantero del Bayern la tocó en el aire para anotar el 2-1 del partido.

Harry Kane anotó el 2-1 para Inglaterra vs. Croacia:

Harry Kane anotó de penal el 1-0 de Inglaterra vs. Croacia:

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC