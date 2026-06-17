Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Apareció el goleador! Doblete de Harry Kane para el 2-1 de Inglaterra vs. Croacia
Inglaterra comenzó de la mejor manera su debut en el Mundial 2026. Apenas en los primeros minutos del encuentro, los ‘Three Lions’ tuvieron un penal a favor que fue ejecutado por Harry Kane, pero el remate fue atajado por Dominik Livakovic. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro ordenó repetir el disparo. En su segunda oportunidad, el delantero inglés no falló y fusiló el arco croata para marcar el 1-0 parcial del partido. El segundo tanto llegó tras un tiro de esquina de Declan Rice y el delantero del Bayern la tocó en el aire para anotar el 2-1 del partido.
Harry Kane anotó el 2-1 para Inglaterra vs. Croacia:
RÁPIDA REACCIÓN: Declan Rice tiró un gran centro, Kane apareció SOLO y cabeceó para el 2-1 de Inglaterra sobre Croacia. ¡DOBLETE PARA IGUALAR A LINEKER COMO GOLEADOR!
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.