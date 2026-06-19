Ismael Saibari. (Foto: Getty Images)
Ismael Saibari. (Foto: Getty Images)

busca quedarse con el primer lugar del Grupo C y golpeó rápidamente a Escocia en el inicio del partido. Brahim Díaz filtró una gran asistencia para , quien quedó mano a mano con el arquero y definió con un potente derechazo para marcar el 1-0 en el Gillette Stadium por la segunda fecha del .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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