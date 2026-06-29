Kaishu Sano marcó el 1-0 de Japón sobre Brasil. (Foto: Getty Images)
Kaishu Sano marcó el 1-0 de Japón sobre Brasil. (Foto: Getty Images)

Si bien estaba controlando la posesión del balón y tenía el dominio territorial del partido, no estaba siendo claro para penetrar el área de y le estaba costando encontrar líneas de pase para atacar en profundidad. En ese contexto, con los nipones ejecutando su plan al pie de la letra, la ‘Verdeamarela’ se vio en aprietos a los 29′ a raíz de un grosero error de Danilo, quien trató de salir rápido por derecha pero sin precisión. estuvo atento al fallo del lateral derecho brasileño y capturó la pelota, liderando un contragolpe que él mismo finalizó después de dejar atrás a Casemiro: fue un potente remate cruzado para vencer a Alisson. ¡Máxima tensión en estos 16avos de final del Mundial 2026!

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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