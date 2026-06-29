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¡Golazo de Japón a Brasil! Kaishu Sano marcó el 1-0 por los 16avos de final del Mundial
Si bien Brasil estaba controlando la posesión del balón y tenía el dominio territorial del partido, no estaba siendo claro para penetrar el área de Japón y le estaba costando encontrar líneas de pase para atacar en profundidad. En ese contexto, con los nipones ejecutando su plan al pie de la letra, la ‘Verdeamarela’ se vio en aprietos a los 29′ a raíz de un grosero error de Danilo, quien trató de salir rápido por derecha pero sin precisión. Kaishu Sano estuvo atento al fallo del lateral derecho brasileño y capturó la pelota, liderando un contragolpe que él mismo finalizó después de dejar atrás a Casemiro: fue un potente remate cruzado para vencer a Alisson. ¡Máxima tensión en estos 16avos de final del Mundial 2026!
¡¡SORPRESA TOTAL EN HOUSTON!! KAISHU SANO RECUPERÓ EN MITAD DE CANCHA Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 1-0 DE JAPÓN VS. BRASIL.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.