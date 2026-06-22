Kylian Mbappé. (Foto: Getty Images)
Kylian Mbappé. (Foto: Getty Images)

sigue escribiendo su nombre en la historia de los y sueña con convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos. Su nueva víctima fue Irak, en un partido donde volvió a demostrar toda su calidad. La jugada comenzó cuando un defensor iraquí intentó superarlo con una huacha, pero el delantero francés respondió con la misma moneda y dejó atrás a su rival. Luego, recibió una precisa asistencia de Michael Olise y sacó un potente remate desde fuera del área que venció al arquero iraquí. Con este tanto, el atacante del Real Madrid alcanzó los 15 goles en Copas del Mundo y quedó cada vez más cerca del récord histórico.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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