Francia vs. Suecia. (Foto: Getty Images)
Francia vs. Suecia. (Foto: Getty Images)

puso en ventaja a ante Suecia en el con un verdadero golazo. El delantero francés recibió por el sector izquierdo, encaró hacia el centro y sacó un potente remate que dejó sin opciones al arquero sueco. Tras un disparo al palo y un gol anulado por posición adelantada, ‘Kiki’ finalmente encontró el premio a su insistencia y marcó el 1-0 para encaminar la clasificación de los ‘Bleus’ a los octavos de final del Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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