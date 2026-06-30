Francia vs. Suecia. (Foto: Getty Images)
Francia vs. Suecia. (Foto: Getty Images)

volvió a ser la gran figura de Francia en los dieciseisavos de final del . El delantero francés firmó su doblete tras una gran jugada por el sector izquierdo, donde recibió una precisa asistencia de Michael Olise y definió con un potente remate para vencer al arquero sueco. Con este gol, amplió la ventaja de los dirigidos por Didier Deschamps, selló la clasificación a los octavos de final y quedó a solo un tanto de convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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