¡Apareció el artillero! Gol de Ladislav Krejci para el 1-0 de República Checa vs. Corea del Sur | Video: Direct TV
¡Apareció el artillero! Gol de Ladislav Krejci para el 1-0 de República Checa vs. Corea del Sur | Video: Direct TV

En el minuto 59 del encuentro, logró romper la igualdad frente a Corea del Sur gracias a Ladislav Krejci. El defensor se impuso en el juego aéreo tras un envío al área y conectó un preciso remate de cabeza que terminó en el fondo de la portería rival. Con esta anotación, el conjunto checo tomó ventaja por 1-0 en un momento determinante del partido. Krejci apareció en el lugar indicado para capitalizar la ocasión y darle tranquilidad a su selección en el arranque de la segunda mitad.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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