Lamine Yamal. (Foto: Getty Images)
Lamine Yamal. (Foto: Getty Images)

hizo celebrar a toda España al marcar su primer gol en el . La jugada nació tras un mal saque del arquero saudí Mohammed Al-Owais, que fue interceptado por Álex Baena en el mediocampo. El volante español cedió el balón para Mikel Oyarzabal, quien avanzó hasta el área y envió un preciso centro al segundo palo. Allí apareció el joven delantero del Barcelona para definir con tranquilidad y marcar el 1-0 parcial de la ‘Roja’ ante Arabia Saudita.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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