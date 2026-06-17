Luis Díaz. (Foto: Getty Images)
Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

le devuelve la ventaja a Colombia en un partido que se había complicado tras el empate de Uzbekistán. El atacante cafetero sacó a relucir toda su calidad en su debut mundialista y, con un auténtico golazo, puso el 2-1 parcial para los dirigidos por Néstor Lorenzo, desatando la celebración de los hinchas colombianos en el .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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