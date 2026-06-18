Michal Sadílek marcó el 1-0 de República Checa vs. Sudáfrica. (Foto: Getty Images)
Michal Sadílek marcó el 1-0 de República Checa vs. Sudáfrica. (Foto: Getty Images)

Después de perder por 2-1 ante Corea del Sur en la primera jornada de la fase de grupos del , en tienen muy en claro que no pueden guardarse nada frente a , pues eso podría significar una despedida temprana del torneo. Así pues, aprovechándose de la fragilidad defensiva del combinado sudafricano, algo que quedó en evidencia en la caída por 2-0 a manos de México, el cuadro europeo hizo sentir su superioridad desde el minuto 6 de la primera parte, poniéndose adelante en el marcador con una buena anotación de . El volante entendió que la jugada pedía pisar el área, por lo que estuvo atento para recibir un perfecto pase de Alexandr Sojka y decretar el primer tanto de la tarde. ¿Será suficiente para que los checos puedan quedarse con los tres puntos en el Estadio Atlanta?

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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