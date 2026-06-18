Después de perder por 2-1 ante Corea del Sur en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial, en República Checa tienen muy en claro que no pueden guardarse nada frente a Sudáfrica, pues eso podría significar una despedida temprana del torneo. Así pues, aprovechándose de la fragilidad defensiva del combinado sudafricano, algo que quedó en evidencia en la caída por 2-0 a manos de México, el cuadro europeo hizo sentir su superioridad desde el minuto 6 de la primera parte, poniéndose adelante en el marcador con una buena anotación de Michal Sadílek. El volante entendió que la jugada pedía pisar el área, por lo que estuvo atento para recibir un perfecto pase de Alexandr Sojka y decretar el primer tanto de la tarde. ¿Será suficiente para que los checos puedan quedarse con los tres puntos en el Estadio Atlanta?
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