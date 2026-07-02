¡A un solo toque! Gol de Mikel Oyarzabal para el 1-0 de España vs. Austria, por los 16avos de final
¡A un solo toque! Gol de Mikel Oyarzabal para el 1-0 de España vs. Austria, por los 16avos de final

La abrió el marcador tras una acción de Cucurella, quien metió un centro raso de lujo y apareció para sacar un zurdazo cruzado imposible para Schlager. La ‘Roja’ pega primero en Los Ángeles y toma ventaja en los 16avos de final del .

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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