Nuno Mendes marcó el 2-0 de Portugal vs. Uzbekistán. (Foto: Getty Images)
Nuno Mendes marcó el 2-0 de Portugal vs. Uzbekistán. (Foto: Getty Images)

Luego del gol de , cuando muchos esperaban que el propio delantero ejecutara un tiro libre clarísimo para completar su doblete, todos se comieron el cuento y finalmente el ejecutante fue otro, decretando así el 2-0 de sobre . Nuno Mendes, uno de los valores más altos que tiene el seleccionado luso, se paró frente al balón y sacó un zurdazo para aumentar la cuenta a favor del equipo dirigido por Roberto Martínez (17′). De momento, el equipo del ‘Bicho’ está cumpliendo con la lógica y está superando con facilidad a los uzbekos, dando un paso importante en el objetivo de clasificar a los dieciseisavos de final.

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Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026. (Video: FPF)
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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