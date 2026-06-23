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¡Fierrazo y a cobrar! Golazo de Nuno Mendes para el 2-0 de Portugal vs. Uzbekistán
Luego del gol de Cristiano Ronaldo, cuando muchos esperaban que el propio delantero ejecutara un tiro libre clarísimo para completar su doblete, todos se comieron el cuento y finalmente el ejecutante fue otro, decretando así el 2-0 de Portugal sobre Uzbekistán. Nuno Mendes, uno de los valores más altos que tiene el seleccionado luso, se paró frente al balón y sacó un zurdazo para aumentar la cuenta a favor del equipo dirigido por Roberto Martínez (17′). De momento, el equipo del ‘Bicho’ está cumpliendo con la lógica y está superando con facilidad a los uzbekos, dando un paso importante en el objetivo de clasificar a los dieciseisavos de final.
NUNO MENDES SORPRENDIÓ A TODOS
El lateral izquierdo de PSG aprovechó el tiro libre y marcó el 2 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/YvfbgoZMTM
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.