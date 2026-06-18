Teboho Mokoena marcó el 1-1 de Sudáfrica vs. República Checa. (Foto: Getty Images)
Teboho Mokoena marcó el 1-1 de Sudáfrica vs. República Checa. (Foto: Getty Images)

Cuando parecía que iba a tener un partido cómodo después del gol tempranero de , la historia tomó un rumbo diferente. El conjunto europeo se dejó estar y le dio mucho terreno a , permitiéndole adelantar sus líneas y acumular situaciones de peligro, especialmente en la etapa complementaria. Precisamente en dicho pasaje, casi sobre el final, los africanos consiguieron un penal clave tras una mano de Pavel Šulc. De esta manera, no perdonó a los 83′ y decretó el 1-1 que no se movería más. Por intención e insistencia en los minutos finales, Sudáfrica mereció un poco más. Ahora ambas selecciones se quedaron con un punto y está en la cola del Grupo A, por lo que ahora necesitan ganar sí o sí en la última jornada para seguir con chances de pelear una posible clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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