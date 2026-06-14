Gol de Virgil van Dijk puso el 1-0 dele Países Bajos frente a Japón por el Mundial 2026. (Video: DSports)
Gol de Virgil van Dijk puso el 1-0 dele Países Bajos frente a Japón por el Mundial 2026. (Video: DSports)

El central del equipo europeo se encargó de abrir el marcador en el duelo, en el inicio de la segunda mitad, luego de un centro hasta el área que pudo mandarla de cabeza al arco con complicidad de un rebote en el palo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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