Ounahi enciende la ilusión: Gol de Marruecos que abre el marcador con pase de Hakimi ante Canadá (Foto: AFP)
Ounahi enciende la ilusión: Gol de Marruecos que abre el marcador con pase de Hakimi ante Canadá (Foto: AFP)

encontró el camino al gol al minuto 49 del segundo tiempo gracias a una acción colectiva de gran precisión. Achraf Hakimi envió un pase rasante desde la banda para Azzedine Ounahi, quien apareció en el área y definió de primera, cruzando el balón al palo izquierdo del arquero canadiense. El guardameta de , Maxime Crépeau con el dorsal 16, no pudo reaccionar ante la calidad de la definición y la conmovedora celebración de los marroquies que se dieron cita al Estadio NRG, Houston por los octavos final del .

El tanto de Ounahi desató la celebración de la selección marroquí y de sus aficionados, que vieron recompensada una jugada bien elaborada para ponerse en ventaja.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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