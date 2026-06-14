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¡Goles de Alemania vs. Curazao! Schlotterbeck, Havertz y Musiala anotaron para el 4-1
Alemania recordó por qué era la gran favorita del partido y sacó toda su artillería para darle vuelta al marcador. Nico Schlotterbeck, Kai Havertz y Jamal Musiala fueron los encargados de anotar el 2-1, 3-1 y 4-1, respectivamente. El segundo tanto llegó tras un tiro de esquina ejecutado por Brown que Schlotterbeck aprovechó en el aire para vencer al portero rival. Luego, una falta sobre Nmecha dentro del área derivó en un penal que Havertz convirtió con una gran definición para ampliar la ventaja. El cuarto gol llegó tras un remate de Musiala fuerte al arco de Room. De esta manera, Alemania vence 4-1 a Curazao en su debut por el Mundial 2026.
Gol de Nico Schlotterbeck para el 2-1 de Alemania vs. Curazao:
Gol de Nico Schlotterbeck para anotar el 2-1 de Alemania vs. Curazao. (Video: DGO)
Gol de Kai Havertz para el 3-1 de Alemani vs. Curazao:
Gol de Kai Havertz para anotar el 3-1 de Alemania vs. Curazao. (Video: DGO) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.