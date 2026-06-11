Gol de OH para el 2-1 de Corea del Sur. (Video: DSPORTS)
Gol de OH para el 2-1 de Corea del Sur. (Video: DSPORTS)

logró remontar el partido ante una República Checa que buscaba dar el batacazo en su regreso a una tras varios años de ausencia. El empate llegó por intermedio de In-beom, quien definió con una sutil picada ante la salida del portero checo. Minutos después, Oh completó la remontada con un remate que terminó desviándose en el arquero antes de ingresar al arco para decretar el 2-1. De esta manera, el conjunto surcoreano sueña con volver a convertirse en una de las revelaciones del Mundial.

Gol de In-beon para el 1-1 de Corea del Sur vs. República Checa:

Gol de In-beon para el 1-1 de Corea vs. República Checa. (Video: DSPORTS)
Gol de In-beon para el 1-1 de Corea vs. República Checa. (Video: DSPORTS)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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