Cristiano Ronaldo marcó el 1-0 y el 3-0 de Portugal vs. Uzbekistán. (Foto: Getty Images)
Cristiano Ronaldo marcó el 1-0 y el 3-0 de Portugal vs. Uzbekistán. (Foto: Getty Images)

No contento con haber marcado el 1-0 (6′), volvió a aparecer para firmar el 3-0 de sobre , en el compromiso correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. Esta vez la jugada nació de los pies de Bruno Fernandes, quien lideró un contragolpe letal de los lusos y asistió en el momento justo para que el ‘Bicho’ quede mano a mano frente al arco. En esa zona, donde se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes de la historia, no perdonó con un derechazo fuerte y rasante (39′). Con esta anotación, el astro portugués llegó a los 975 tantos en su carrera y cada vez se acerca más a los 1000.

Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0:

Gol de Cristiano Ronaldo para el 3-0:

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Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026. (Video: FPF)
Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026. (Video: FPF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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