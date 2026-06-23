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¡Una máquina! Goles y doblete de Cristiano Ronaldo para el 3-0 de Portugal vs. Uzbekistán
No contento con haber marcado el 1-0 (6′), Cristiano Ronaldo volvió a aparecer para firmar el 3-0 de Portugal sobre Uzbekistán, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. Esta vez la jugada nació de los pies de Bruno Fernandes, quien lideró un contragolpe letal de los lusos y asistió en el momento justo para que el ‘Bicho’ quede mano a mano frente al arco. En esa zona, donde se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes de la historia, no perdonó con un derechazo fuerte y rasante (39′). Con esta anotación, el astro portugués llegó a los 975 tantos en su carrera y cada vez se acerca más a los 1000.
Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0:
DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO
A los 38 minutos del primer tiempo, CR7 definió de derecha y marcó el 3 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/WLnTXU8x59
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.