Doblete de Haaland: Noruega volvió a golpear y se fue al descanso 2-1 sobre Irak | DSports
Doblete de Haaland: Noruega volvió a golpear y se fue al descanso 2-1 sobre Irak | DSports

La selección de Noruega volvió a tomar la delantera en el marcador gracias a Erling Haaland. A los 43 minutos del primer tiempo, el delantero aprovechó un error de la defensa iraquí, ganó la posición dentro del área y definió ante la salida de Jalal Hassan para marcar el 2-1 parcial en el encuentro por el Grupo I del Mundial 2026. El atacante noruego mostró toda su jerarquía en una jugada donde se impuso físicamente a sus rivales y no desaprovechó la oportunidad frente al arco. Con este tanto, Haaland firmó su doblete de la noche y se convirtió nuevamente en la principal figura de su selección. Noruega llegó así al descanso con ventaja sobre Irak en un partido intenso y con emociones en ambas áreas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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