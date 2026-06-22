Erling Haaland. (Foto: Getty Images)
Erling Haaland. (Foto: Getty Images)

consiguió una valiosa victoria parcial ante Senegal gracias a una brillante actuación de , quien se lució con un doblete en el Mundial 2026. El delantero noruego abrió el marcador tras rematar el arco de Mendy y definir con gran precisió. Más adelante volvió a hacerse presente en el marcador, demostrando toda su potencia y capacidad goleadora para ampliar la ventaja de su selección. Con sus dos tantos, Haaland se consolidó como la gran figura del encuentro y cumplió el sueño noruego de avanzar a la siguiente ronda. Además, continúa posicionándose como uno de los candidatos a pelear por la Bota de Oro del torneo.

Gol de Erling Haaland para el 2-0 de Noruega vs. Senegal:

Gol de Erling Haaland para el 3-1 de Noruega vs. Senegal:

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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