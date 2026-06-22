Ousmane Dembelé. (Foto: Getty Images)
Ousmane Dembelé. (Foto: Getty Images)

Tras reanudarse el partido luego de la suspensión por las tormentas eléctricas, Francia regresó al campo más encendida que nunca y en apenas 12 minutos sentenció la goleada sobre Irak. El primer tanto llegó tras un grave error entre el arquero y la defensa iraquí, situación que fue aprovechada por , quien asistió a para que marque el 2-0 parcial. Con ese gol, el delantero francés alcanzó los 16 tantos en la historia de los Mundiales e igualó el récord de Miroslav Klose. Poco después, una gran combinación entre Michael Olise y Dembélé terminó con la definición del atacante del PSG para decretar el 3-0 y ampliar la ventaja de los dirigidos por Didier Deschamps.

Gol de Kylian Mbappé para el 2-0 de Francia vs. Irak:


Gol de Ousmane Dembelé para el 3-0 de Francia vs. Irak:

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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