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¡Goles de Francia vs. Irak! Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé anotan el 3-0
Tras reanudarse el partido luego de la suspensión por las tormentas eléctricas, Francia regresó al campo más encendida que nunca y en apenas 12 minutos sentenció la goleada sobre Irak. El primer tanto llegó tras un grave error entre el arquero y la defensa iraquí, situación que fue aprovechada por Ousmane Dembélé, quien asistió a Kylian Mbappé para que marque el 2-0 parcial. Con ese gol, el delantero francés alcanzó los 16 tantos en la historia de los Mundiales e igualó el récord de Miroslav Klose. Poco después, una gran combinación entre Michael Olise y Dembélé terminó con la definición del atacante del PSG para decretar el 3-0 y ampliar la ventaja de los dirigidos por Didier Deschamps.
Gol de Kylian Mbappé para el 2-0 de Francia vs. Irak:
¡¡¡NO TE PODÉS EQUIVOCAR AHÍ CONTRA FRANCIA!!! Blooper defensivo de Irak, asistencia de Dembélé y gol de Mbappé para su doblete y el 2-0.
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.