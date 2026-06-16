Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia de los Mundiales. A los 60 minutos del duelo entre la selección de Argentina y Argelia, el capitán albiceleste aprovechó un rebote que dejó Lucas Zidane tras un disparo de Alexis Mac Allister y definió hacia el palo contrario para establecer el 2-0. El delantero apareció en posición de ‘9’, atento a la segunda jugada, para ampliar la ventaja argentina y acercar a su selección a una victoria importante en su estreno mundialista. Con este tanto, Messi alcanzó los 15 goles en Copas del Mundo e igualó la marca del brasileño Ronaldo Nazário. Además, quedó a solo una anotación de Miroslav Klose, quien ostenta el récord histórico con 16 tantos. El sueño de convertirse en el máximo artillero de la historia de los Mundiales está cada vez más cerca para el astro argentino.
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