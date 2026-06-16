Este martes 16 de junio desde las 8:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina), se verán las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por el , en el cruce correspondiente a la fecha 1 de la . Recuerda que Pelota Libre TV es una señal pirata, por lo que no recomendamos usarla durante la Copa del Mundo. En lugar de eso, podrás mirar este partido en DSports, DGO, DIRECTV, ESPN y Disney Plus Premium si estás en cualquier lugar de Sudamérica, pero si estás en Argentina, podrás mirarlo vía TyC Sports, TV Pública y Telefe.

Por la Copa del Mundo, Argentina vs Argelia se miden por la fecha 1 de la fase de grupos. (Video: Selección Argentina)
Por la Copa del Mundo, Argentina vs Argelia se miden por la fecha 1 de la fase de grupos. (Video: Selección Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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