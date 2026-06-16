Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia de las Copas del Mundo. A los 75 minutos, el capitán argentino recibió un pase rasante dentro del área y definió con gran calidad al palo derecho de Lucas Zidane para marcar el 3-0 sobre Argelia en su primer juego del Mundial 2026. Con este tanto, la ‘Pulga’ alcanzó los 16 goles en Mundiales e igualó el récord del alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia del torneo. El estadio explotó de emoción ante una nueva exhibición del astro argentino, quien fue ovacionado por los hinchas que disfrutaron de otro capítulo memorable de su carrera. Un minuto después de su gol, Messi dejó el terreno de juego para ceder su lugar a Nico Paz. La salida del capitán estuvo acompañada por una atronadora ovación de los aficionados argentinos, que reconocieron la magnitud de una leyenda que sigue haciendo historia.
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