Gol de Lionel Messi para el 3-0 de Argentina vs. Argelia. (Video: ESPN)
Gol de Lionel Messi para el 3-0 de Argentina vs. Argelia. (Video: ESPN)

volvió a escribir una página dorada en la historia de las Copas del Mundo. A los 75 minutos, el capitán argentino recibió un pase rasante dentro del área y definió con gran calidad al palo derecho de Lucas Zidane para marcar el 3-0 sobre en su primer juego del . Con este tanto, la ‘Pulga’ alcanzó los 16 goles en Mundiales e igualó el récord del alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia del torneo. El estadio explotó de emoción ante una nueva exhibición del astro argentino, quien fue ovacionado por los hinchas que disfrutaron de otro capítulo memorable de su carrera. Un minuto después de su gol, Messi dejó el terreno de juego para ceder su lugar a Nico Paz. La salida del capitán estuvo acompañada por una atronadora ovación de los aficionados argentinos, que reconocieron la magnitud de una leyenda que sigue haciendo historia.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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