A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, decenas de delanteros dejaron su huella con goles inolvidables. Sin embargo, solo unos pocos lograron instalarse entre los máximos artilleros del torneo más importante del fútbol. Uno de ellos es Miroslav Klose, quien ostenta el récord de más goles en la historia de las Copas del Mundo con 16 anotaciones. Ahora, quien amenaza seriamente esa marca es Kylian Mbappé. Con el doblete que marcó en la victoria de Francia sobre Senegal, el atacante francés continúa escalando posiciones entre los máximos goleadores mundialistas y se acerca cada vez más al histórico registro del alemán. A sus 27 años, Mbappé aún tiene margen para seguir ampliando su cuenta y convertirse en el nuevo rey del gol en los Mundiales.

El primer lugar de la clasificación le pertenece al alemán Miroslav Klose, quien anotó 16 goles en 24 partidos disputados entre las ediciones de 2002 y 2014. El exdelantero superó el récord que anteriormente ostentaba Ronaldo Nazário.

Precisamente, el brasileño Ronaldo ocupa el segundo lugar con 15 tantos en Copas del Mundo. El histórico atacante brilló especialmente en Corea-Japón 2002, torneo en el que conquistó el título y la Bota de Oro.

El podio lo completa Gerd Müller. La leyenda alemana marcó 14 goles en apenas 13 encuentros, convirtiéndose en uno de los jugadores con mejor promedio goleador en la historia de los Mundiales.

Más atrás aparecen dos futbolistas con 13 anotaciones: el francés Just Fontaine y Lionel Messi. Mientras el primero logró esa cifra en una sola edición, Suecia 1958, el capitán argentino alcanzó el registro tras participar en cinco Copas del Mundo.

Entre los jugadores en actividad, quien más cerca está de romper el récord es Kylian Mbappé. El delantero francés suma 14 goles mundialistas y ya superó a Messi y Fontaine en la clasificación histórica, quedando a solo dos tantos de Klose.

Por su parte, el peruano Teófilo Cubillas continúa siendo el sudamericano mejor ubicado después de las grandes figuras de Argentina y Brasil. El ‘Nene’ registró 10 goles en tres participaciones mundialistas y comparte ese escalón con otros históricos del fútbol internacional.

Tabla histórica de goleadores en los Mundiales

Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles Ronaldo (Brasil) – 15 goles Kylian Mbappé (Francia) – 14 goles Gerd Müller (Alemania) – 14 goles Lionel Messi (Argentina) – 13 goles Just Fontaine (Francia) – 13 goles Pelé (Brasil) – 12 goles Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles Teófilo Cubillas (Perú) – 10 goles

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