Croacia. (Foto: Getty Images)
Croacia. (Foto: Getty Images)

e empatan 2-2 al final del primer tiempo en un vibrante encuentro correspondiente al Grupo L del . Los ingleses comenzaron mejor y lograron ponerse en ventaja en los primeros minutos, pero los croatas reaccionaron y encontraron espacios para complicar a la defensa rival. El partido se jugó a un ritmo intenso, con ocasiones claras para ambos equipos y constantes llegadas a las áreas. Con el marcador igualado, todo queda abierto para una segunda mitad que promete grandes emociones.

Gol de Martin Baturina para el 1-1 de Croacia vs. Inglaterra:

Gol de Petar Musa para el 2-2 de Croacia vs. Inglaterra:

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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