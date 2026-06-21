Mikel Oyarzabal. (Foto: Getty Images)
Mikel Oyarzabal. (Foto: Getty Images)

golea 3-0 a Arabia Saudita en el Estadio Atlanta por la segunda jornada del . El segundo tanto llegó tras un tiro de esquina que generó varios rebotes dentro del área y fue aprovechado por , quien se adelantó a la defensa saudí para empujar el balón y marcar el 2-0. Minutos después, Pedro Porro envió un preciso centro al área que encontró a Dani Olmo; tras una serie de rebotes, el balón volvió a quedar en los pies de Oyarzabal, quien no perdonó y anotó el 3-0 parcial para la selección española.

Gol de Mikel Oyarzabal para el 2-0 de España vs. Arabia Saudita:

Gol de Mikel Oyarzabal para el 3-0 de España vs. Arabia Saudita:

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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