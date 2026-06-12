Gol de Folarin Balogun para el 2-0 de Estados Unidos ante Paraguay (Video: DSports)
Gol de Folarin Balogun para el 2-0 de Estados Unidos ante Paraguay (Video: DSports)

Al minuto 30, Folarin Balogun recibió un pase rasante dentro del área y definió con gran categoría ante la salida del arquero paraguayo para marcar el 2-0 de la . La acción dejó en evidencia las falencias defensivas de la Albirroja, que otorgó demasiadas libertades y realizó una marca carente de agresividad sobre el atacante estadounidense. El gol desató la euforia en las tribunas y provocó el inmediato abrazo de todos los jugadores norteamericanos con Balogun, autor de la conquista que amplía la ventaja de los locales en este encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026. Estados Unidos se muestra contundente y supera con claridad a Paraguay en el arranque del certamen.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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