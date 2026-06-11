La será EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS, este en México, previo al encuentro entre el seleccionado local y Sudáfrica, por la primera jornada de la fase de grupos del . ¿Qué canales tiene los derechos de transmisión de este evento? En diversos países de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus) y DSports (DIRECTV y DGO), en México en canales como TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN, mientras que en Argentina lo pasarán por TyC Sports, Telefe y TV Pública. No recomendamos seguirlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Este jueves 11 de junio será la inauguración del Mundial 2026. (Video: FIFA)
Este jueves 11 de junio será la inauguración del Mundial 2026. (Video: FIFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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