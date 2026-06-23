Inglaterra vs. Ghana juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 3:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias en la web de Depor.

Inglaterra y Ghana se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026, un partido que llega con ambos equipos igualados en puntos tras un arranque perfecto. Los ingleses debutaron con una victoria sólida ante Croacia, mientras que Ghana dio la sorpresa al imponerse sobre Panamá, confirmando que no será un rival sencillo en esta fase de grupos.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel ha mostrado una versión más equilibrada en su estreno, con mayor control en mediocampo y una mejora en la presión alta. Figuras como Harry Kane y Jude Bellingham han sido claves en el funcionamiento ofensivo, mientras que la defensa inglesa empieza a consolidarse tras un inicio con dudas en eliminatorias previas. El objetivo es claro: ganar para encaminar la clasificación sin depender de la última fecha.

Ghana, por su parte, llega con la confianza reforzada tras un triunfo agónico en su debut ante Panamá (1-0), donde demostró carácter y capacidad de respuesta en los momentos decisivos. El equipo africano ha construido su propuesta en el orden defensivo y la velocidad en transición, un estilo que históricamente ha complicado a selecciones europeas. La disciplina táctica será su principal arma para intentar frenar el poderío inglés.

El encuentro se disputará en el Estadio Boston y promete un ritmo intenso desde el inicio, con Inglaterra intentando imponer condiciones desde la posesión y Ghana buscando castigar cualquier desajuste en campo abierto. Con ambos equipos en la pelea directa por el liderato del grupo, el partido puede marcar un punto de quiebre en la clasificación y acercar a uno de los dos a los octavos de final.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Ghana en varios países?

El partido entre Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026 podrá seguirse en distintas señales deportivas y plataformas oficiales, dependiendo del país. En general, la transmisión internacional estará liderada por ESPN, DSports y, en algunos territorios, canales de señal abierta asociados a cada federación televisiva.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Ghana en Latinoamérica?

En la mayoría de países de Latinoamérica como Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, el encuentro se podrá ver por ESPN a través de cable tradicional o mediante streaming en Disney+ Premium, además de DSports disponible en DIRECTV y su plataforma digital DGO.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Ghana en México y Centroamérica?

En México y parte de Centroamérica, la transmisión suele estar distribuida entre señales como ESPN, TUDN, Canal 5 y plataformas digitales como ViX, dependiendo del operador de cada país y la programación oficial del torneo.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Ghana en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido puede verse a través de cadenas como FOX Sports, Telemundo y Univision, además de sus servicios de streaming como Fubo, Peacock o aplicaciones oficiales de cada canal.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Ghana en España?

En España, los derechos del Mundial suelen estar repartidos entre señales como La 1 de TVE, Teledeporte y plataformas de streaming deportivas como DAZN, que ofrecen cobertura completa del torneo según la programación oficial.

¿Qué opción es la más común en todo el mundo?

La alternativa más extendida a nivel global es la combinación de ESPN (en cable y Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), que concentran gran parte de los derechos de transmisión del Mundial 2026 en Latinoamérica, permitiendo ver el Inglaterra vs. Ghana desde múltiples dispositivos.

DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el partido entre Inglaterra vs. Ghana. (Video: FA)