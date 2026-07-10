Inglaterra vs. Noruega abrirán este sábado 11 de julio los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la ronda. Este duelo promete regalarnos grandes vibraciones, pues no hay un favorito claro ya que ambos llegan como un equipo formado de manera compacta. El show por supuesto se centrará en lo que puedan hacer Harry Kane y Erling Haaland de cara al arco. El encuentro se disputará en el Estadio de Miami y entregará el penúltimo boleto a las semifinales.

El Miami Stadium albergará este sábado 11 de julio un choque de alta tensión por los cuartos de final del Mundial. Inglaterra y Noruega se verán las caras en una eliminatoria europea en suelo norteamericano donde el margen de error ya no existe.

Los “Tres Leones” llegan a Florida con un tremendo desgaste tras eliminar al anfitrión México por un ajustado 3-2. Aunque Jude Bellingham y Harry Kane fueron los salvadores, el equipo sufrió la sensible baja por expulsión del defensor Jarell Quansah.

En la otra vereda, Noruega arriba con la moral por las nubes tras protagonizar el gran batacazo del torneo al despachar a Brasil. Aquella remontada por 2-1 tuvo como héroe absoluto a Erling Haaland, quien destrozó las ilusiones sudamericanas con un doblete agónico.

En la pizarra, Inglaterra buscará adueñarse de la medular desde el arranque para dormir las acciones. El objetivo de Thomas Tuchel será monopolizar la posesión con Declan Rice y Bellingham, evitando quedar expuestos en las transiciones defensivas.

Por su parte, el conjunto escandinavo se sentirá muy cómodo replegándose en un bloque bajo y compacto. Su plan maestro será recuperar el balón y activar de inmediato a Martin Ødegaard, encargado de lanzar pases largos al espacio para explotar la zancada de Haaland.

Este sábado se medirá la jerarquía histórica británica frente a la rebeldía del caballo negro del certamen. El pase a las semifinales de la Copa del Mundo se definirá estrictamente por la efectividad y la frialdad dentro de las áreas.

¿Cuándo juegan Inglaterra vs. Noruega?

El partido entre Inglaterra vs. Noruega, por los cuartos de final del Mundial 2026, está programado para este sábado 11 de julio desde las 4:00 p.m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Miami. El vencedor de esta llave se enfrentará al ganador del cruce entre Argentina y Suiza.

¿En qué canales ver Inglaterra vs. Noruega?

En cuanto a la transmisión del Inglaterra vs. Noruega, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que esta vez el duelo no será televisado por América TV (Canal 4) ni América tvGO en territorio peruano.