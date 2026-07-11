Inglaterra vs. Noruega juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los cuartos de final del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo argentino se mirará vía TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe y TV Pública. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro, este sábado 11 de julio? A las 4:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

Inglaterra vs. Noruega: previa del partido

La máxima cita del fútbol mundial alcanza su etapa de ebullición este sábado 11 de julio. El espectacular Miami Stadium se vestirá de gala desde las 16:00 horas (hora peruana) para albergar un choque de cuartos de final de proporciones épicas: la favorita Inglaterra frente a la gran revelación del torneo, Noruega. Un duelo europeo en tierras norteamericanas que garantiza emociones al límite y donde el margen de error simplemente ya no existe.

El combinado de los “Tres Leones” aterriza en Florida con la adrenalina a tope tras sobrevivir a una batalla campal ante la local México en octavos de final. En aquel dramático 3-2, la jerarquía de Jude Bellingham (autor de un doblete) y la sangre fría de Harry Kane desde el punto penal fueron suficientes para sellar el boleto. Sin embargo, el desgaste físico fue tremendo y el equipo de Thomas Tuchel llega con la sensible baja del defensor Jarell Quansah, expulsado en la ronda anterior.

Noruega vs. Inglaterra. (Foto: Getty Images)

Por la otra vereda, el estado anímico de Noruega roza la estratosfera. El conjunto escandinavo viene de protagonizar el “batacazo” absoluto del Mundial al eliminar a Brasil con una remontada agónica por 2-1. Como no podía ser de otra manera, la heroica gesta llevó la firma de su bestia goleadora, Erling Haaland, quien facturó un doblete fulminante en los minutos finales del encuentro, demostrando que su capacidad destructora dentro del área puede aniquilar los sueños de cualquier potencia mundial.

Desde la pizarra táctica, el escenario está planteado para un duelo de fricción y transiciones rápidas. Inglaterra intentará monopolizar la posesión del balón en el mediocampo con Declan Rice y Bellingham, buscando desactivar los contragolpes rivales. Noruega, por su parte, cederá gustosa la iniciativa, agrupando sus líneas para formar un bloque de acero liderado por Martin Ødegaard en la distribución, con la única consigna de lanzar misiles largos al espacio para aprovechar la implacable zancada de Haaland.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega EN VIVO por TV y streaming?

El esperado duelo por los cuartos de final del Mundial 2026 podrá seguirse en distintos países a través de señales de televisión abierta, cable y plataformas digitales. En Argentina, la transmisión estará a cargo de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports y sus respectivas plataformas de streaming como Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play.

En Perú, los aficionados podrán seguir el Inglaterra vs. Noruega mediante DSports y la plataforma DGO, mientras que en Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y Venezuela también estará disponible a través de DSports, DGO y ViX, dependiendo del operador contratado. En Paraguay, además, la transmisión estará disponible por Canal Trece, mientras que en Bolivia podrá verse por Tigo Sports y ViX.

Para los aficionados en México, el compromiso será transmitido en señal abierta por TV Azteca 7, además de Azteca Deportes Network y la plataforma ViX, por lo que podrá seguirse completamente gratis en televisión abierta. También habrá cobertura digital a través de los canales oficiales de TV Azteca.

En España, el encuentro podrá verse en La 1 de RTVE, además de las plataformas RTVE Play y DAZN, que ofrecerán la transmisión en directo del primer partido de los cuartos de final del Mundial 2026. Los aficionados también podrán seguir la cobertura minuto a minuto, alineaciones y todas las incidencias del compromiso en DEPOR.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026?

El esperado duelo entre franceses y marroquíes se disputará este sábado 11 de julio en el Miami Stadium, marcando la jornada final de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Debido a que el encuentro se jugará en la costa este de Estados Unidos, los horarios variarán según cada país, por lo que millones de aficionados ya se preparan para seguir uno de los partidos más atractivos del torneo.

En Perú, Colombia y Ecuador, el compromiso entre Francia y Marruecos comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Bolivia, Venezuela y Chile el pitazo inicial será a las 5:00 p.m.. Los aficionados en Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil podrán disfrutar del encuentro desde las 6:00 p.m., en un horario ideal para seguir el arranque de los cuartos de final del Mundial.

En México, el horario dependerá de la región del país. En la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el partido arrancará a las 3:00 p.m., mientras que en la costa este de Estados Unidos se jugará desde las 4:00 p.m. (EDT) y en la costa oeste, como Los Ángeles y Seattle, comenzará a la 2:00 p.m. (PDT).

En Europa, el duelo podrá seguirse durante la noche. En España comenzará a las 11:00 p.m., mientras que en Francia, Alemania, Italia, Bélgica y otros países de Europa Central también se jugará a las 23:00 horas. En Reino Unido el balón empezará a rodar a las 10:00 p.m., permitiendo que el continente europeo disfrute en horario estelar de uno de los encuentros más esperados del campeonato.

Posibles Alineaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi y Nico O’Reilly; Elliot Anderson y Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y el capitán Harry Kane.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Møller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge y Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.

Noruega vs. Inglaterra se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Noruega)