Japón vs. Suecia juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que ESPN, a través de Disney Plus, es otra de las alternativas para seguir el compromiso. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 6:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; una hora más en Bolivia; y una hora menos en México. El partido se disputará el jueves 25 de junio en el Estadio Dallas.

El liderato y la clasificación del Grupo F se pondrán en juego mañana jueves 25 de junio en el cierre de la primera etapa del Mundial 2026. Las escuadras de Japón y Suecia protagonizarán un electrizante cara a cara donde los asiáticos llegan cómodos y los europeos se juegan la vida.

Los “Samuráis Azules” asumen este desafío con el pecho inflado tras encadenar seis puntos perfectos y aplastar por 4-0 a Túnez en la jornada anterior. El combinado de Hajime Moriyasu es el puntero absoluto del bloque y un simple empate le bastará para asegurar el liderato hacia la siguiente fase.

La propuesta táctica de Japón mantendrá su habitual intensidad, basándose en combinaciones rápidas a un toque y transiciones ofensivas letales por las bandas. Con un encendido Ayase Ueda en ataque, los nipones buscarán adueñarse de la posesión desde el arranque para desgastar el orden de su rival.

En la otra vereda, Suecia arriba a la cita con el agua al cuello y la imperiosa necesidad de sumar una victoria que le asegure el boleto directo. Una derrota o un empate dejaría el destino escandinavo en manos de las matemáticas y la diferencia de goles de otros sectores del torneo.

La pizarra europea intentará contrarrestar el vértigo asiático mediante un bloque defensivo sumamente denso y un despliegue físico extenuante en el mediocampo. Los suecos buscarán cortar los circuitos creativos de Japón para forzar el error y castigar de forma directa mediante el potente juego aéreo.

El choque de estilos medirá la vistosa velocidad y dinámica de los vigentes campeones de Asia contra el rigor físico y la estricta disciplina de la escuadra escandinava. Mañana se dictará sentencia sobre si Japón sella su paso perfecto o si Suecia saca a relucir su jerarquía en el momento más crítico.

Japón vs. Suecia: ver transmisión gratis ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO. (Video: @japanfootballassociation)