La previa del duelo entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 estuvo marcada por un momento de profundo respeto. Jugadores, árbitros y aficionados guardaron un minuto de silencio en memoria del mediocampista sudafricano Jayden Adams, quien falleció este sábado a los 25 años tras haber representado a su selección en la Copa del Mundo.
Adams disputó los tres partidos de la fase de grupos con Sudáfrica y también integró el plantel en los octavos de final, dejando una destacada participación en la histórica campaña de los ‘Bafana Bafana’. Su inesperada muerte conmocionó al fútbol mundial y motivó múltiples muestras de condolencias.
Como muestra de respeto, FIFA dispuso un minuto de silencio antes del inicio de los encuentros entre Noruega e Inglaterra y Argentina frente a Suiza, además de que los futbolistas lucieran brazaletes negros durante ambos compromisos.