Mundial
Inglaterra vs. Noruega EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía DIRECTV, DSports y ESPN
Inglaterra vs. Noruega se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 4:00 p.m. por los cuartos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium.
Los dirigidos por Ståle Solbakken eliminaron a Brasil con una brillante actuación colectiva y llegan llenos de confianza.
Noruega, por su parte, está viviendo una campaña histórica al alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo, luego de eliminar a Brasil por 2-1.
El conjunto dirigido por Thomas Tuchel vuelve a instalarse entre los ocho mejores del Mundial y mantiene intacto el sueño de conquistar su segundo título.
Inglaterra llega a esta instancia tras superar a México por 3-2 en un intenso encuentro de octavos de final, donde resistió gran parte del segundo tiempo con diez jugadores.
¿A qué hora juega Inglaterra vs. Noruega en vivo por los cuartos del Mundial 2026?
En Perú, el partido a las 4:00 p.m.
En Noruega, el partido comienza a las 11:00 p.m.
En Inglaterra, el partido comienza a las 19:00 p.m.
En Ecuador, el partido comienza a las 4:00 p.m.
En Colombia, el partido comienza a las 4:00 p.m.
En Chile, el partido comienza a las 5:00 p.m.
En Bolivia, el partido comienza a las 5:00 p.m.
En Venezuela, el partido comienza a las 5:00 p.m.
En Argentina, el partido comienza a las 6:00 p.m.
En Brasil, el partido comienza a las 6:00 p.m.
En Uruguay, el partido comienza a las 6:00 p.m.
En Paraguay, el partido comienza a las 6:00 p.m.
¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega en México?
En México el encuentro entre Inglaterra vs. Noruega será transmitido por TUDN, Vix Premium y Canal 5, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.
¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega en Colombia?
En Colombia, el encuentro entre Inglaterra vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.
¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega en Chile?
En Chile, el encuentro entre Inglaterra vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.
¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega en Argentina?
En Argentina, el encuentro entre Inglaterra vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.
¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega en Perú?
En Perú, el encuentro entre Inglaterra vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.
Posible alineación de Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.
Posible alineación de Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.
Repasamos las posibles alineaciones de ambas selecciones.
¿En qué canales ver Inglaterra vs. Noruega?
En cuanto a la transmisión del Inglaterra vs. Noruega, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que esta vez el duelo no será televisado por América TV (Canal 4) ni América tvGO en territorio peruano.
¿Cuándo juegan Inglaterra vs. Noruega?
El partido entre Inglaterra vs. Noruega, por los cuartos de final del Mundial 2026, está programado para este sábado 11 de julio desde las 4:00 p.m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Miami. El vencedor de esta llave se enfrentará al ganador del cruce entre Argentina y Suiza.
Noruega llega a esta instancia luego de vencer por 2-1 a Brasil en los octavos de final.
Inglaterra llega a esta instancia después de eliminar a México en los octavos de final, con un triunfo por 3-2.
El Estadio Miami será el escenario principal del partido entre Inglaterra vs. Noruega.
Inglaterra vs. Noruega se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026.
¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Inglaterra vs. Noruega.
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.
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