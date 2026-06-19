La selección de Portugal debutó en el Mundial 2026 con un discreto empate 1-1 ante su similar de la República Democrática del Congo, pese a que, en el papel, los lusos eran ampliamente favoritos para quedarse con los tres puntos. El único gol de los europeos fue anotado por el mediocampista Joao Neves, con gran remate de cabeza en los primeros minutos de juego.

Este encuentro generó una ola de críticas al equipo, pero en especial a Cristiano Ronaldo, la figura máxima de los europes y que no estuvo fino frente al arco, pues tuvo algunas ocasiones para anotar, pero sus remates no tuvieron destino de red. Esto fue bastante frustrante para el ‘Comandante’ que se fue muy disgustado del campo de juego.

Al finalizar el encuentro en Houston por el Grupo K de la competición, Neves fue consultado por la prensa deportiva sobre el rol de ‘CR7′ en el plantel y su respuesta fue un tanto polémica, sobre todo porque se trata, seguramente, de la despedida de Ronaldo de su seleccionado.

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”, dijo el mediocampista del PSG, que solo hace unas semanas atrás ganó la Champions League.

Joao Neves fue elegido el mejor jugador del partido ante RD Congo.

El astro portugués no brindó declaraciones, pero utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de tranquilidad a los hinchas de su país y reconoció que es un empate que no le cayó nada bien a nadie en el plantel.

“No era el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de haber terminado. Cabeza en alto y enfoque en el próximo partido”, escribió Ronaldo, que a sus 41 años se mantiene vigente y en busca del histórico récord de los 1000 goles oficiales. Además, es el máximo goleador de su selección.

Portugal debe recuperar el rumbo e ir asegurando su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial. Para esto, enfrentará este martes 23 de junio a Uzbekistán queperdió en su debut por 3-1 frente a Colombia.

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