De cara a la Final del Mundial, Kaizen Gaming comparte datos exclusivos de su plataforma Betano, que muestran a Argentina como la gran favorita para quedarse con el trofeo.

Las predicciones de los usuarios de Betano muestran las siguientes tendencias:

● El 82% de los usuarios le da la copa a Argentina.

● A la hora de apostar por cómo se va a definir el título, el tiempo extra es, por lejos, la predicción más popular: el 42% de los usuarios cree que los actuales campeones del mundo van a retener el título después de los 120 minutos. Otro 19% piensa que España se va a quedar con el trofeo más grande del fútbol en el alargue.

● En cuanto a los jugadores que van a marcar en la final, el 40% de los usuarios eligió a Messi, seguido por el español Yamal con 18% y Oyarzabal con 12%.

Rumbo a la final de un Mundial inolvidable, Lionel Messi lidera la carrera por el MVP del torneo, respaldado por el 27% de los usuarios, según datos recopilados entre el 12 y el 16 de julio. De igual manera, su rival en la final, Lamine Yamal, es el claro favorito a Mejor Jugador Joven, con el 54% de los usuarios apostando a que se lleve el premio.

Con el torneo llegando a su fin, el arquero de Cabo Verde, Vozinha, es el principal candidato al Guante de Oro. La mitad de los usuarios espera que el debutante mundialista sea nombrado el mejor arquero de la competencia.

Sobre Kaizen Gaming

Kaizen Gaming es una de las mayores empresas de tecnología del juego (*GameTech*) del mundo. Con un enfoque centrado en la tecnología y las personas, busca evolucionar continuamente la experiencia de juego en línea que ofrece a millones de clientes en todo el mundo y entretener a los aficionados al deporte de manera divertida y responsable. Kaizen Gaming es propietaria de Betano, una marca líder de apuestas deportivas y juegos en línea, con una presencia consolidada en cuatro continentes. La compañía emplea a más de 3.000 personas en todo el mundo.

Betano es reconocida por sus importantes patrocinios deportivos, que incluyen la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025™, la CONMEBOL Copa América™ 2024, la UEFA EURO 2024™, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, así como la principal liga nacional de Brasil, el “Brasileirão Betano”. También es socio oficial del FC Bayern de Múnich y patrocinador principal (con presencia en la parte frontal de la camiseta) del Clube de Regatas do Flamengo, el Club Atlético River Plate, el F.C. Porto y el Sporting CP, entre otros.

Kaizen Gaming ha sido reconocida como un actor destacado en el mercado mundial de apuestas deportivas y juegos, recibiendo varios galardones del sector, incluido el premio al “Operador del Año” tanto en los EGR Operator Awards como en los SBC Awards 2025 y 2026, y los SBC Awards Americas 2026.

Para más información, visite Kaizen Gaming y Betano.