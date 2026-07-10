Desde el Estadio Los Ángeles, este viernes 10 de julio se llevará a cabo el partido entre España vs. Bélgica EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a los cuartos de final. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 2:00 p.m.; en México comenzará a la 1:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 4:00 p.m.; mientras que en España iniciará a las 9:00 p.m.. En la mayor parte de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en España la transmisión principal estará a cargo de La 1 de RTVE y RTVE Play. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Previa del España vs. Bélgica

El Mundial 2026 continúa con la disputa de los cuartos de final y uno de los encuentros más esperados enfrentará a España y Bélgica en el Estadio Los Ángeles. La selección española llega como una de las favoritas gracias al gran nivel mostrado durante el torneo, mientras que los belgas buscarán confirmar que siguen siendo una de las potencias del fútbol europeo con un lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

A diferencia de las rondas anteriores, ya no existe margen para el error. Noventa minutos —o incluso una posible prórroga y definición por penales— decidirán cuál de las dos selecciones avanzará a las semifinales del Mundial 2026. España intentará imponer su juego de posesión y velocidad, mientras que Bélgica apostará por su experiencia y capacidad ofensiva para sorprender a la ‘Roja’.

Los ojos del mundo estarán puestos en Los Ángeles para conocer al segundo semifinalista de la Copa del Mundo. Con un boleto entre los cuatro mejores del torneo en juego, España y Bélgica protagonizarán un duelo que promete emociones de principio a fin.

¿Cómo ver España vs. Bélgica por La1 RTVE Play EN VIVO?

Los aficionados en España podrán seguir el partido entre España y Bélgica por la señal de La 1 de RTVE, que transmitirá el encuentro de los cuartos de final del Mundial 2026 como parte de su cobertura especial del torneo. La cadena ofrecerá la previa, la narración del compromiso y el análisis posterior con su equipo de periodistas y comentaristas.

¿Cómo ver España vs. Bélgica por La1 RTVE Play?

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante RTVE Play, la plataforma oficial de RTVE. Desde allí será posible acceder a la transmisión en vivo del partido desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV, siempre que la emisión esté habilitada para el territorio español.

¿Necesito pagar para ver España vs. Bélgica en La1 RVTE Play?

No. Al tratarse de una transmisión por televisión abierta, los espectadores en España podrán ver el España vs. Bélgica de manera gratuita a través de La 1. Asimismo, RTVE Play permitirá acceder a la cobertura online sin costo para los usuarios que se encuentren dentro del territorio habilitado.

¿Cómo ingresar a La 1RTVE Play para ver el Mundial 2026?

Para seguir el partido desde RTVE Play solo debes ingresar al sitio web oficial o descargar la aplicación compatible con tu dispositivo. Una vez dentro de la plataforma, dirígete a la sección de emisiones en directo, donde estará disponible la cobertura del España vs. Bélgica junto con la programación especial del Mundial 2026.

¿En qué dispositivos puedo ver España vs. Bélgica por La1 RTVE Play?

La transmisión de RTVE Play está disponible para distintos dispositivos con acceso a internet. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde computadoras, celulares Android, iPhone, tablets, Smart TV, Android TV, Apple TV y otros dispositivos compatibles mediante la aplicación oficial o el navegador web. De esta manera, podrán disfrutar del partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

España vs. Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: Selección Española)