España vs. Uruguay EN VIVO y EN DIRECTO podrá seguirse a través de La1 de TVE, una de las señales que llevará todas las emociones de este encuentro por la tercera fecha del Mundial 2026. Además de La1, los hinchas también tendrán la posibilidad de seguir el partido mediante RTVE Play (señal de streaming), mientras que para el resto de Latinoamérica estarán disponibles las transmisiones de ESPN, a través de Disney+ Premium, y DSports, mediante DIRECTV y la plataforma DGO. Se recomienda utilizar únicamente señales oficiales y evitar sitios no autorizados como Fútbol Libre TV. El duelo entre paraguayos y turcos se disputará en el Estadio Guadalajara y comenzará a las 7:00 p.m. (hora en Perú, con siete horas más en España).

Por la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, Canal 5, Antel TV, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus Premium, La1 de TV y RTVE Play transmitirán Uruguay vs. España. (Video: AUF)

¿Cómo ver España vs. Uruguay por La 1 de TVE?

Los aficionados españoles podrán seguir el partido entre España y Uruguay a través de La 1 de TVE, una de las señales oficiales que transmiten el Mundial 2026 en España. La cadena pública ofrecerá la cobertura completa del encuentro, incluyendo la previa, el relato en directo, análisis especializados y las reacciones posteriores al compromiso de La Roja.

¿Cómo ver La 1 de TVE en televisión abierta?

La forma más sencilla de disfrutar del partido es sintonizando La 1 de TVE mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT), ya que se trata de una señal gratuita con cobertura en todo el territorio español. Solo es necesario contar con un televisor compatible o un decodificador de TDT.

¿Cómo ver La 1 de TVE por operadores de televisión?

Además de la TDT, La 1 de TVE está disponible en los principales servicios de televisión de España, como Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV y otras plataformas de televisión de pago que incluyen los canales de RTVE en su programación.

¿Cómo ver España vs. Uruguay por RTVE Play?

Otra alternativa oficial para seguir el encuentro es RTVE Play, la plataforma de streaming de RTVE. Desde allí, los usuarios podrán acceder a la señal en directo de La 1 y disfrutar del partido entre España y Uruguay desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

¿Cómo ver RTVE Play desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone pueden descargar la aplicación oficial de RTVE Play, iniciar sesión si lo desean y acceder a la transmisión en vivo del encuentro. La plataforma permite seguir la programación deportiva desde cualquier lugar.

¿Cómo ver RTVE Play en Smart TV?

Quienes cuenten con un Smart TV compatible pueden instalar la aplicación de RTVE Play y acceder a la transmisión del España vs. Uruguay en pantalla grande, disfrutando de la cobertura del Mundial 2026 con una experiencia más cómoda.

¿Cómo ver RTVE Play desde una computadora?

También es posible seguir el partido desde una laptop o PC ingresando al portal oficial de RTVE Play mediante un navegador web. Allí se encontrará la señal en vivo de La 1 y otros contenidos relacionados con el Mundial.